В Госдуме предложили позволить россиянам переводить пенсионные накопления в страховые права: что это даст

Россиянам, часть взносов которых с 2002 года по 2014 год уходила на накопительную пенсию, нужно разрешить сохранить накопления как отдельную выплату или перевести накопленную сумму в страховые права с перерасчетом пенсионных коэффициентов по единой формуле. Об этом в интервью ТАСС заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов.
По словам парламентария, сейчас на заслуженный отдых начинают выходить россияне, у которых с 2002 [года] по 2014 год часть взносов уходила не на страховую, а на накопительную пенсию. При этом миллионам российских пенсионеров государство платит социальную пенсию, поскольку их выплата не дотягивает до прожиточного минимума.
С пересчетами на баллы и вовсе выходит, что накопительная часть далеко не всегда превращается в заметную прибавку на каждый месяц — нередко речь идет о скромной сумме или вообще о разовой выплате.
«В итоге у людей возникает вопрос — почему добросовестное участие в системе оборачивается более слабым результатом при назначении пенсии», — пояснил он.
Предлагаемые изменения повысят выплачиваемую пенсию российским пенсионерам.
Также в России подготовлен законопроект, согласно которому предлагается выплачивать надбавку к пенсии не с 80 лет, а на 10 лет раньше.
Ранее сайт KP.RU объяснил, как начисляются пенсионные выплаты и при каких условиях их назначают в России в 2026 году.