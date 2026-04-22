Аллея в честь 110-й годовщины основания Новосибирска

Мониторинг выполнения наказов жителей провели депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области Евгений Подгорный и Олег Ситкин.
В Кировском районе Новосибирска, в парке на улице Петухова, продолжается благоустройство аллеи в честь 110-й годовщины основания Новосибирска. В прошлые годы сделано освещение, инженерные линии, установлены детская площадка и крытое пространство для настольных игр. Сейчас идёт строительство полукруглой сцены. Начато сооружение ливневой канализации. В проекте дальнейшего благоустройства — замена старого асфальтового покрытия и бордюрного камня по всей длине главной аллеи, устройство пешеходных дорожек, размещение скамеек и урн.
«Мы по этой аллее часто гуляем, — рассказала жительница Кировского района Галина Перевалова. — Здесь много мам с колясками, с ребятишками. Пожилые люди сюда приходят. Приятно, когда есть благоустроенная зелёная зона рядом с многоэтажными домами».
Аллея, начинающаяся мемориальным камнем, завершается площадкой со спортивными тренажёрами и крытой ледовой ареной. Раньше на этом месте были парковка, пустырь, неухоженная зона, рассказал депутат Совета депутатов города Новосибирска Александр Тарасов. Выполнить благоустройство и поставить спортивный объект — такие наказы получили депутаты городского и областного уровней от жителей Кировского района.
Выполнение наказа на всех этапах контролировал депутат Законодательного Собрания, олимпийский чемпион Евгений Подгорный. «Проект на территории Акатуйского жилмассива в Кировском районе — это наказ жителей, — пояснил он. — Мы смогли доказать, что здесь спортивный объект необходим, и благодаря совместным усилиям с Правительством области и бюджетному финансированию появилась большая крытая хоккейная коробка. Теперь здесь не только спортивный зал, но и установлены уличные тренажёры: созданы условия, в которых можно совершенствовать физическую форму, готовиться к сдаче норм ГТО, — сейчас это востребовано, важно и нужно. Надеемся, что скоро откроем спортзал для жителей. Ребята и взрослые будут заниматься физкультурой и спортом, вести здоровый образ жизни. Предварительно планируем открытие первого июня, в День защиты детей», — прокомментировал Евгений Подгорный.
По словам депутата Законодательного Собрания Олега Ситкина, площадка с тренажёрами — первая в своём роде и пока единственная в Новосибирске. Порядка 15 единиц оборудования на специальном противоскользящем покрытии ещё укрыты защитной плёнкой, но очень скоро будут доступны для тренировок. Крытая хоккейная коробка со спортивным залом и раздевалками уже сдана в эксплуатацию. Обновление паркового пространства продолжается.
О цели очередного визита на территорию Олег Ситкин сказал: «Проводим мониторинг реализации наказов, выезжаем на объекты на округе, смотрим, как идут работы. Беседуем с подрядными организациями. Такие проверки нужны, чтобы не было потом замечаний на финальном этапе. В ходе проектирования все недостатки устранялись. Сейчас мы видим, что процесс идет. К маю должна быть сдана полукруглая сцена. Совместно с коллегами продумываем, какие ещё интересные элементы можно добавить в парке».
Окончание работ планируется в августе 2026 года.
16+