В Хабаровском крае попытка выкупить друга у полиции закончилась делом

В Хабаровском крае попытка помочь другу закончилась уголовным делом — сообщает прокуратура Хабаровского края.
По данным следствия, в феврале 2026 года 24-летний иностранный гражданин вместе с соотечественником приехал к изолятору временного содержания в районе имени Лазо. Там находился их общий знакомый, которому грозило выдворение из России.
У самого входа мужчин остановили сотрудники ДПС для проверки документов. Выяснилось, что один из них находится в стране законно, а у второго срок пребывания уже истёк. Его доставили в отдел полиции для оформления административного протокола.
После этого история пошла по сценарию, который обычно заканчивается не так, как планируют участники. По данным следствия, обвиняемый последовал за полицейскими и начал уговаривать инспекторов отпустить его товарища за деньги.
Несмотря на предупреждения о незаконности таких действий, мужчина передал одному из сотрудников ДПС 100 тысяч рублей.
Сразу после этого его задержали.
Теперь ему вменяют покушение на дачу взятки должностному лицу. Дело направлено в суд района имени Лазо. Максимальное наказание по статье — до 8 лет лишения свободы со штрафом.
Отдельно отмечается: второй участник истории уже привлечён к административной ответственности и выдворен за пределы России.