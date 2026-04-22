В Ростове-на-Дону проведут бесплатную выездную вакцинацию собак и кошек против бешенства

Отметим, что вакцинация домашних животных против бешенства в России считается базовой. Перемещение животных без прививки от бешенства недопустимо при перевозке в другой регион России и за рубеж. Вакцинировать против бешенства котят и щенков необходимо с двухмесячного возраста один раз в год.