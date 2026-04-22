В Ростове-на-Дону проведут бесплатную выездную вакцинацию собак и кошек против бешенства

Сделать прививки от бешенства кошкам и собакам в Ростове-на-Дону можно будет бесплатно и без обращения в ветлечебницу.
Мобильные пункты вакцинации Донского государственного ветеринарного референтного центра (ГВРЦ) будут работать в разных районах города с 24 апреля по 13 июня. Спецавтомобили государственной ветеринарной службы будут дежурить в них с пятницы по воскресенье с 11:00 до 14:00.
В период плановой весенней вакцинации в Донской ГВРЦ могут обратиться владельцы домашних питомцев, представители предприятий и учреждений города, на территориях которых содержатся собаки и кошки, активисты СНТ и дачники. В случае наличия группы животных ветврачи выедут на место и бесплатно вакцинируют их.
Отметим, что вакцинация домашних животных против бешенства в России считается базовой. Перемещение животных без прививки от бешенства недопустимо при перевозке в другой регион России и за рубеж. Вакцинировать против бешенства котят и щенков необходимо с двухмесячного возраста один раз в год.
Для тех, кто не успеет привести питомца к мобильному пункту вакцинации в своем районе, напоминаем, что бесплатную прививку от бешенства можно сделать круглый год в любой государственной ветеринарной лечебнице Ростова-на-Дону. В них же можно получить дополнительную информацию о выездной вакцинации животных:
• пр. Кировский, 106 / ул. Тельмана, 102, т. 264−68−19;
• ул. Катаева, 232, т. 267−66−50;
• ул. 2-я Краснодарская, 39, т. 222−33−68;
• ул. 1-я Грамши, 1/98, т. 8 (928)110−71−09, 206−14−50;
• ул. Венеры, 21, т. 8 (938)167−23−03, 270−03−93;
• ул. 16-я Линия, 18, т. 251−82−09.
Об адресах точек мобильных прививочных пунктов и датах их дежурства можно узнать на официальной странице Донского ГВРЦ во ВКонтакте (https://vk.com/donvetcenter61).
