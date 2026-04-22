На Богучанской ГЭС завершили плановый капитальный ремонт гидроагрегата

По требованиям «Правил технической эксплуатации» всё оборудование ГЭС должно регулярно проходить полную проверку всех узлов и частей. Плановые ремонтные работы направлены на тщательный анализ состояния турбинного, генераторного оборудования и вспомогательных систем гидроагрегата и устранение выявленных дефектов. Перед выводом в ремонт на каждом агрегате выполняется предварительная подготовка (осушение водовода и спиральной камеры, первичный осмотр оборудования и т.д.), а после завершения работ проходит серия испытаний: на холостом ходу, вибрационные, а также приемо-сдаточные под нагрузкой в течение 48 часов.