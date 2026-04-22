На Богучанской ГЭС завершили плановый капитальный ремонт гидроагрегата

Во второй декаде апреля на Богучанской ГЭС в соответствии с графиком завершен плановый капитальный ремонт гидроагрегата № 4.
После проведения серии финальных испытаний и проверки работы трансформаторов агрегат включен в сеть и работает под нагрузкой в соответствии с диспетчерским графиком. Основная цель ремонтов — повышение надежности и безопасности эксплуатации гидроагрегатов, бесперебойное обеспечение потребителей экологически чистой электроэнергией.
«Завершение капремонта — важный этап подготовки станции к ответственному периоду паводка. Ремонт выполнен в строгом соответствии с графиком и стандартами качества. К началу активной фазы паводка все агрегаты Богучанской ГЭС будут находиться в работе или в резерве, что позволит нам оперативно реагировать на любые изменения гидрологической обстановки», — отметил первый заместитель генерального директора — главный инженер АО «Богучанская ГЭС» Александр Чайников.
В соответствии с нормативными требованиями текущий ремонт проходит ежегодно, а капитальный ремонт в среднем один раз в пять лет, после наработки агрегатом 32 тысяч часов. Годовой график составлен по схеме, позволяющей сократить продолжительность простоев оборудования и повысить эффективность работ.
Промышленная эксплуатация гидроагрегата № 4 началась 29 декабря 2012 года, в очередной капитальный ремонт он был выведен в первые дни января 2026 года. Предусмотренные планом работы продолжались более 70 суток и включали ремонт подпятника, направляющих подшипников гидротурбины и гидрогенератора, техническое обслуживание электрогидравлического регулятора и т.д.
В первом квартале 2026 года на Богучанской ГЭС выполнен текущий ремонт гидроагрегатов № 2 и 3. В апреле специалисты приступили к плановому текущему ремонту гидроагрегата № 8, который завершится к началу мая. Следующий текущий ремонт начнется после завершения паводка в июне, а капитальный ремонт гидроагрегата № 6 запланирован на осень.
В канун весеннего паводка персонал Богучанской ГЭС ведет постоянный мониторинг гидрологической обстановки. Свободный объем водохранилища составляет около 2 кубических километров, что гарантирует безопасный прием и регулирование стока Ангары в период интенсивного снеготаяния.
По требованиям «Правил технической эксплуатации» всё оборудование ГЭС должно регулярно проходить полную проверку всех узлов и частей. Плановые ремонтные работы направлены на тщательный анализ состояния турбинного, генераторного оборудования и вспомогательных систем гидроагрегата и устранение выявленных дефектов. Перед выводом в ремонт на каждом агрегате выполняется предварительная подготовка (осушение водовода и спиральной камеры, первичный осмотр оборудования и т.д.), а после завершения работ проходит серия испытаний: на холостом ходу, вибрационные, а также приемо-сдаточные под нагрузкой в течение 48 часов.