Россиян ждет короткая рабочая неделя с 27 по 30 апреля

Ранее стало известно, что большинство россиян поддерживают идею перехода на четырехдневную рабочую неделю. В частности, эту инициативу одобряет 51 процент экономически активных жителей страны, против выступают 22 процента, а каждый четвертый не смог дать оценку. При этом 89 процентов работодателей заявили, что не рассматривают возможность четырехдневки.