Россиян ждет короткая рабочая неделя с 27 по 30 апреля

Россиян ожидает короткая рабочая неделя с 27 по 30 апреля. Об этом свидетельствуют данные производственного календаря, опубликованного на сайте Госдумы.
Рабочими будут четыре дня, после чего последуют три выходных. При этом 30 апреля является предпраздничным днем, поэтому продолжительность работы сократится на час, передает сайт.
Ранее стало известно, что большинство россиян поддерживают идею перехода на четырехдневную рабочую неделю. В частности, эту инициативу одобряет 51 процент экономически активных жителей страны, против выступают 22 процента, а каждый четвертый не смог дать оценку. При этом 89 процентов работодателей заявили, что не рассматривают возможность четырехдневки.
Однако академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко считает, что россияне не будут знать, чем себя занять в случае перехода на четырехдневную рабочую неделю. Также он высказал мнение, что сокращение рабочих дней может негативно повлиять на экономику.
Заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Нина Кузьмина также сообщила, что переход на четырехдневную рабочую неделю в стране в настоящее время невозможен из-за экономических рисков.