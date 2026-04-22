OneTwoTrip: спрос на соло-поездки в Крым на майские праздники вырос в 3,5 раза

При этом изменился подход путешественников к бюджету и длительности отпуска. Внутри страны отдыхать стали меньше, но с большим «размахом». Средний срок бронирования отеля в России сократился с 2,3 до двух дней, однако туристы стали выбирать более дорогие гостиницы. В частности, средняя стоимость суточного размещения составляет 10,3 тыс. рублей, а годом ранее была 8 тыс. рублей. За рубежом продолжительность поездки осталась прежней — 3,3 дня, как и на майские праздники 2025 года. Но здесь прослеживается желание сэкономить: за ночь в заграничном отеле туристы в среднем платят 11,5 тыс. рублей (годом ранее — 12,4 тыс. рублей).