В Саяно-Шушенском заповеднике ученые определили пол котят самки ирбиса Муси (видео)

В Саяно-Шушенском заповеднике продолжаются наблюдения за семьёй снежных барсов: самкой Мусей и её тремя котятами, появившимися на свет в 2025 году.
В пресс-службе заповедника сообщили, что недавняя экспедиция позволила определить пол котят, а также собрать интересные факты об ирбисе на северной границе ареала.
На сегодняшний день котятам около 10 месяцев. Известно, что к самостоятельной жизни молодые снежные барсы приступают примерно в полуторагодовалом возрасте. До этого времени они неотступно следуют за матерью, учатся охоте и выживанию в дикой природе. Как и все детёныши, ирбисы в этом возрасте отличаются игривостью. Они активно исследуют окружающий мир, тренируют ловкость и оттачивают навыки.
На территории заповедника функционирует почти 100 фоторегистраторов, которые приносят унциальные материалы. На одной из видеозаписей молодые ирбисы увлечённо подкарауливают друг друга, внезапно атакуют, сносят с лап собратьев и сбиваются в общий клубок. Особый интерес у них вызывают и сами фоторегистраторы. Маленькие хищники пытаются сорвать его с места установки, тянут за ремень и внимательно изучают устройство.
«Эти наблюдения не только радуют глаз, но и имеют большую научную ценность. Именно благодаря дневным видеозаписям мы смогли определить пол всех трёх котят. У самки Муси подрастают два самца и одна самочка. На кадрах хорошо видны характерные пятна каждого барсёнка, что позволит в ближайшее время составить индивидуальные паспорта для молодых снежных барсов и продолжить их дистанционное наблюдение», — рассказал старший научный сотрудник Роман Афанасьев.
