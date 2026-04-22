В Саяно-Шушенском заповеднике ученые определили пол котят самки ирбиса Муси (видео)

На сегодняшний день котятам около 10 месяцев. Известно, что к самостоятельной жизни молодые снежные барсы приступают примерно в полуторагодовалом возрасте. До этого времени они неотступно следуют за матерью, учатся охоте и выживанию в дикой природе. Как и все детёныши, ирбисы в этом возрасте отличаются игривостью. Они активно исследуют окружающий мир, тренируют ловкость и оттачивают навыки.