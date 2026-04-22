СКР возбудил уголовное дело по факту травмирования подростка химической ловушкой

СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по факту причинения подростку ожога глаз химической ловушкой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

21 апреля 2026 года в Мотовилихинском районе города Перми подросток нашел на улице предмет, схожий с пачкой денежных купюр. При попытке поднять его сработало устройство, по предварительным данным, являющееся химической ловушкой и заряженное красящим веществом. Часть вещества попала в глаз подростку, он осмотрен врачами и отпущен домой.

Следователем СК России проводится осмотр места происшествия, в ближайшее время будет назначена судебно-медицинская экспертиза.