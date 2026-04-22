В Красноярском крае началось голосование за объекты благоустройства на 2027 год

Красноярский край присоединился к ежегодному всероссийскому онлайн-голосованию за выбор объектов благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
В пресс-службе регионального правительства сообщили, что в голосовании участвуют населенные пункты с численностью свыше 10 тысяч человек: Ачинск, Боготол, Бородино, Заозерный, Дивногорск, Енисейск, Лесосибирск, Железногорск, Зеленогорск, Иланский, Канск, Кодинск, Минусинск, Назарово, Норильск, Сосновоборск, Ужур, Уяр, Шарыпово, поселки Шушенское, Емельяново, Курагино, Березовка, а также Красноярск.
Жителям на выбор предложены 83 территории. Те из них, которые наберут наибольшее количество голосов, благоустроят в следующем году. Участвовать в голосовании могут жители старше 14 лет.
«Президент на Всероссийском муниципальном форуме “Малая родина — сила России” объявил о старте голосования за объекты благоустройства по программе “Формирование комфортной городской среды”. За восемь лет работы этого проекта в крае жители убедились, что их мнение напрямую влияет на то, как меняется среда вокруг. За это время мы преобразили более 270 общественных пространств — парки, скверы, набережные, которые выбрали земляки. В текущем сезоне при поддержке нацпроекта “Инфраструктура для жизни” благоустроим 33 общественных пространства, определенных ранее», — отметил глава региона Михаил Котюков.
Голосование за объекты благоустройства продлится до 12 июня на сайте Госуслуг или в приложении «Госуслуги. Решаем вместе».
Напомним, что кроме нацпроекта, который действует в городах с населением свыше 10 тыс. человек, в крае реализуются региональные программы благоустройства в небольших поселках. С 2020 года в западных территориях преобразились улицы с прилегающими спортивными и детскими площадками в селе Малиновка Ачинского округа, селе Новобирилюссы Бирилюсского округа, в селах Красная Сопка, Красная Поляна, поселках Преображенский и Глядень Назаровского округа, селе Кулун Ужурского округа, селах Новоалтатка, Холмогорское, Березовское Шарыповского округа, селах Тюхтет и Большой Улуй.
