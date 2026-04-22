В Красноярском крае началось голосование за объекты благоустройства на 2027 год

«Президент на Всероссийском муниципальном форуме “Малая родина — сила России” объявил о старте голосования за объекты благоустройства по программе “Формирование комфортной городской среды”. За восемь лет работы этого проекта в крае жители убедились, что их мнение напрямую влияет на то, как меняется среда вокруг. За это время мы преобразили более 270 общественных пространств — парки, скверы, набережные, которые выбрали земляки. В текущем сезоне при поддержке нацпроекта “Инфраструктура для жизни” благоустроим 33 общественных пространства, определенных ранее», — отметил глава региона Михаил Котюков.