В Красноярске теплосети обследуют роботами перед отопительным сезоном

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Специальное оборудование для диагностики теплосетей, которое получило у красноярцев прозвище «Валли», вновь привезут в столицу края.
Робот уже работал на городских трубопроводах и в этом году снова поможет выявить уязвимые участки перед началом отопительного сезона.
Вместе с ним будет задействована аналогичная техника, которая находится в распоряжении Красноярской теплосети. Роботизированную диагностику СГК применяет для более точной адресной проверки инфраструктуры в дополнение к основному методу — гидравлическим испытаниям.
Традиционно проверка трубопроводов проходит в межотопительный сезон в четыре этапа — в соответствии с территориями теплоснабжения трех городских ТЭЦ и котельной РТК (обеспечивает тепловой энергией микрорайон Солнечный). Во время гидравлических испытаний в трубы подают воду под высоким давлением пониженной температуры, чтобы обнаружить слабые места. Горячее водоснабжение жителей на это время приостанавливается. Первый этап проверки обычно стартует в мае, сразу после завершения отопительного периода и длится ориентировочно 10 дней. За этот срок специалисты успевают провести необходимые работы и устранить часть выявленных дефектов. В 2026 году таким способом охватят более 2 110 километров трубопроводов. Роботизированная техника дополнительно обследует порядка 10 километров.
Первый этап проверки обычно стартует в мае, сразу после завершения отопительного периода и длится ориентировочно 10 дней. За этот срок специалисты успевают провести необходимые работы и устранить часть выявленных дефектов. В 2026 году таким способом охватят более 2 110 километров трубопроводов. Роботизированная техника дополнительно обследует порядка 10 километров.
В 2026 году таким способом охватят более 2 110 километров трубопроводов. Роботизированная техника дополнительно обследует порядка 10 километров.
«На обследование роботами требуется гораздо больше времени, чем на традиционную гидравлику, поэтому мы проверяем прежде всего сложные участки, которые находятся “на карандаше” нашей диспетчерской службы или требуют уточняющей оценки состояния. План такой работы уже составлен. Чтобы пройти больше точек на теплосетях, мы используем собственного робота и привлекаем уже проверенного из Санкт-Петербурга. Жители видели его на улицах города и из-за схожести с мультяшным героем прозвали “Валли”, — отмечает директор Красноярской теплосети (филиал Енисейской ТГК, подразделение СГК в регионе Енисейская Сибирь) Сергей Иванов.
Преимущество такой диагностики — в точности. Устройство способно обнаружить зоны, где стенка трубы уже истончилась, но при этом выдержала нагрузку и не проявила себя при гидравлических испытаниях.
Процесс выглядит следующим образом: робот опускается внутрь трубопровода и проходит заданный участок. Внутри создается магнитное поле за счет подачи тока на стенки. Датчики фиксируют его изменения в местах износа или коррозии металла. Там, где есть повреждения или критические утончения, параметры поля меняются. Информация в режиме реального времени поступает на экран компьютера специалиста. Такая технология позволяет выявлять локальные дефекты, включая язвенную и сквозную коррозию, даже под слоем отложений. По сути, это аналог медицинского УЗИ для трубопроводов.
Полученные данные диагностики используются при формировании ремонтной программы. Поэтому чем точнее определены проблемные зоны, тем устойчивее система теплоснабжения будет работать зимой после их устранения. Напомним, СГК реализует программу модернизации системы теплоснабжения Красноярска с 2020 года, одновременно совершенствуя как инфраструктуру, так и инструменты для ее обслуживания. В 2026 году планируется обновить 55 километров теплосетей: около 30 километров составят капитальные ремонты, остальная часть — реконструкция и строительство новых участков.