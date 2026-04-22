В Красноярске теплосети обследуют роботами перед отопительным сезоном

Традиционно проверка трубопроводов проходит в межотопительный сезон в четыре этапа — в соответствии с территориями теплоснабжения трех городских ТЭЦ и котельной РТК (обеспечивает тепловой энергией микрорайон Солнечный). Во время гидравлических испытаний в трубы подают воду под высоким давлением пониженной температуры, чтобы обнаружить слабые места. Горячее водоснабжение жителей на это время приостанавливается. Первый этап проверки обычно стартует в мае, сразу после завершения отопительного периода и длится ориентировочно 10 дней. За этот срок специалисты успевают провести необходимые работы и устранить часть выявленных дефектов. В 2026 году таким способом охватят более 2 110 километров трубопроводов. Роботизированная техника дополнительно обследует порядка 10 километров.