«В состоянии перманентного ремонта»: Безруков высказался о состоянии МХАТа

Народный артист России Сергей Безруков после того, как стал художественным руководителем МХАТ имени Горького, рассказал, что в театре сейчас нет большой сцены. Это, по его словам, следствие постоянного ремонта.
— Огромное здание театра находится в состоянии перманентного ремонта уже долгое время, это известно всем, но все же я не ожидал, что не будет главного — сцены. То есть у театра, по сути, нет большой сцены. Есть просто коробка без какого-либо инженерного оборудования, без противопожарной системы, — подчеркнул Безруков.
Артист добавил, что сделает все, чтобы в следующий театральный сезон труппа МХАТа уже выступала на сцене. Он отметил, что нет ничего хуже «творческого простоя», передает Starhit.
Ранее Сергей Безруков рассказал, что после назначения на пост художественного руководителя МХАТа он не исключает его сотрудничества и даже дружбы с Московским Губернским театром.
7 марта артист рассказал о том, что принял решение приостановить преподавательскую деятельность и не набирать новый актерский курс во ВГИК в этом году. Он отметил, что теперь ему требуется гораздо больше сил для погружения в работу с новым творческим коллективом.