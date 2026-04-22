Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подруга погибшей в ДТП блогерши Лены Миро рассказала о ее смерти

Весной 2024 года блогерша Лена Миро погибла в ДТП. Два года спустя ее подруга-косметолог Анна Шамрина поделилась деталями ее жизни и прокомментировала слухи о ее уходе.

— Сначала она была моим пациентом, потом — другом. А сейчас, я это чувствую, стала ангелом-хранителем. Теперь, когда ее смерть уже давно не секрет, я хочу, чтобы все знали, особенно ее хейтеры и враги, которых, к сожалению, было не так уж мало. Она была классной! Прекрасным человеком! — написала Шамрина в личном блоге.

Косметолог добавила, что ее подруга была очень эмоциональным и щедрым человеком, который был готов всегда прийти на помощь.

Вместе с тем Шамрина опровергла слухи о том, что Миро была наркозависимой, хотя в отчете полиции отмечалось, что блогер попала в аварию в нетрезвом состоянии.

— Много хейта и неправды в СМИ. Что якобы родители отказались с ней проститься, что была наркотическая зависимость. Лена не пила и не курила, не говоря уже о другом. А родители Лены замечательные, но очень несчастные люди, которых сильно надломил ее уход. Они так и не оправились, очень сильно сдали, — заявила врач.

До этого обнаружилось первое документальное подтверждение того, что блогерша Лена Миро, действительно скончалась — ее бизнес в России закрыли в связи с кончиной. После сообщения о смерти Мироненко в США многие фанаты выразили сомнения относительно ее ухода из жизни — они считали, что девушка могла инсценировать свою гибель.

Девушка попала в смертельное ДТП в США, после чего впала в кому, а через некоторое время скончалась. Она прославилась в интернете в 2010-х, когда стала активно вести блог в «Живом Журнале». Чем Лена Миро запомнилась публике и почему о ее громких постах слышали все — в материале «Вечерней Москвы».

