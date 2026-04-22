Подруга погибшей в ДТП блогерши Лены Миро рассказала о ее смерти

Весной 2024 года блогерша Лена Миро погибла в ДТП. Два года спустя ее подруга-косметолог Анна Шамрина поделилась деталями ее жизни и прокомментировала слухи о ее уходе.
— Сначала она была моим пациентом, потом — другом. А сейчас, я это чувствую, стала ангелом-хранителем. Теперь, когда ее смерть уже давно не секрет, я хочу, чтобы все знали, особенно ее хейтеры и враги, которых, к сожалению, было не так уж мало. Она была классной! Прекрасным человеком! — написала Шамрина в личном блоге.
Косметолог добавила, что ее подруга была очень эмоциональным и щедрым человеком, который был готов всегда прийти на помощь.
Вместе с тем Шамрина опровергла слухи о том, что Миро была наркозависимой, хотя в отчете полиции отмечалось, что блогер попала в аварию в нетрезвом состоянии.
— Много хейта и неправды в СМИ. Что якобы родители отказались с ней проститься, что была наркотическая зависимость. Лена не пила и не курила, не говоря уже о другом. А родители Лены замечательные, но очень несчастные люди, которых сильно надломил ее уход. Они так и не оправились, очень сильно сдали, — заявила врач.
До этого обнаружилось первое документальное подтверждение того, что блогерша Лена Миро, действительно скончалась — ее бизнес в России закрыли в связи с кончиной. После сообщения о смерти Мироненко в США многие фанаты выразили сомнения относительно ее ухода из жизни — они считали, что девушка могла инсценировать свою гибель.
Девушка попала в смертельное ДТП в США, после чего впала в кому, а через некоторое время скончалась. Она прославилась в интернете в 2010-х, когда стала активно вести блог в «Живом Журнале».