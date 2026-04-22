В контрольном департаменте администрации Перми сменился руководитель

Руководителем контрольного департамента администрации Перми назначен Кирилл Самаркин, ранее занимавший директора МКУ «Административно-техническая инспекция города Перми». Прежний глава контрольного департамента Дмитрий Федулов займет должность заместителя этого подразделения. Об этом сообщает «Новый компаньон».

Дмитрий Федулов руководил контрольным департаментом с июля 2025 года. До прихода в мэрию он более 30 лет проходил службы в органах внутренних дел и прокуратуры РФ.

Контрольный департамент администрации Перми отвечает за организацию и обеспечение взаимодействия городских властей с надзорными и контрольными органами, а также за обеспечение мероприятий в сфере благоустройства.