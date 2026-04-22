Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области 22 апреля возможны ливни и град

В Ростовской области из-за возможных осадков объявили штормовое предупреждение.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в среду, 22 апреля, в первой половине дня может сильно испортиться погода. Об этом сообщили в МЧС региона. По данным ведомства, местами по региону возможны сильный ливень, град и гроза. Порывы ветра составят от 20 до 23 метров в секунду.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными на дорогах.

Ранее «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» сообщала, что в Донской столице 22 апреля ожидается облачность с кратковременными прояснениями. Утром синоптики прогнозируют дождь. К середине дня осадки должны прекратиться. Юго-западный ветер сменит направление на северо-западное и будет дуть со скоростью 9−14 м/с, однако во время грозы возможны усиления до 15 м/с.

В ночь на 23 апреля сохранится переменная облачность, но существенных осадков не предвидится. Ветер снова сменится на юго-западный, его скорость составит 7−12 м/с.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.