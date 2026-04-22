В Ростовской области 22 апреля возможны ливни и град

В Ростовской области в среду, 22 апреля, в первой половине дня может сильно испортиться погода. Об этом сообщили в МЧС региона. По данным ведомства, местами по региону возможны сильный ливень, град и гроза. Порывы ветра составят от 20 до 23 метров в секунду.
Водителей и пешеходов просят быть внимательными на дорогах.
Ранее «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» сообщала, что в Донской столице 22 апреля ожидается облачность с кратковременными прояснениями. Утром синоптики прогнозируют дождь. К середине дня осадки должны прекратиться. Юго-западный ветер сменит направление на северо-западное и будет дуть со скоростью 9−14 м/с, однако во время грозы возможны усиления до 15 м/с.
В ночь на 23 апреля сохранится переменная облачность, но существенных осадков не предвидится. Ветер снова сменится на юго-западный, его скорость составит 7−12 м/с.
