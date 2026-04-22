Джиган прокомментировал слухи о романе с Анной Седоковой

«Я не готов вообще ни к каким отношениям. Я ни с кем не состою в отношениях», — сказал музыкант.
Джиган ответил на слухи о романе с Анной Седоковой.
Джиган также поделился, что сейчас не общается со старшей дочерью Ариелой. По его словам, в подростковом возрасте дети стремятся к самостоятельности, и пока воспитанием занимается бывшая супруга.
Напомним, ранее Седокова выложила видео, в котором мелькнули знакомая борода и лысина рэпера Джигана. Ролик она подписала кокетливой фразой: «Счастье любит тишину». Поклонники расценили это как намёк на роман артистов.
