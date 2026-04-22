«Человек и тусовка роботов». Создатель мобильного YouTube — о будущем ИИ

Образец оптимизации производства за счет ИИ — сокращения в компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена), которая намерена заменить живых людей ИИ-помощниками для наиболее высокопроизводительных сотрудников, привел пример Дороничев. Волны таких сокращений, по его мнению, приведут к переосмыслению ролей живых сотрудников в командах. «Представьте себе мир, в котором у тебя есть один 10x-инженер (специалист, который работает в несколько раз эффективнее своих коллег) и у него есть еще десять клод-кодов (Claude Code, ИИ-помощник для создания программного кода). Ну, это непобедимая армия», — сказал он.