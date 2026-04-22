«Человек и тусовка роботов». Создатель мобильного YouTube — о будущем ИИ

Технологии на базе искусственного интеллекта (ИИ) позволят отдельным людям и небольшим командам выполнять такие задачи, которые раньше были невозможны или очень трудоемки. Об этом Радио РБК рассказал бывший директор по продуктам Google Андрей Дороничев, создатель приложения YouTube Mobile, основатель биотех-стартапа Bioptic. По его словам, человечество еще не осознало масштабы роста производительности разработок программного обеспечения за счет ИИ.
Раньше, пояснил он, разработка приложения для смартфона занимала до полугода, работу выполняла команда из трех человек и на это уходило около $20 тыс. Теперь же на схожие задачи уходит около двух часов.
В ближайшем будущем перемены коснутся не только программистов, уверен он. «Через некоторое время то же самое случится с любыми другими вещами, и мы просто очутимся в мире, где любой человек может неожиданно делать вещи, которые раньше ему вообще были недоступны, а были доступны только каким-то высокопроизводительным командам», — спрогнозировал Дороничев. Бывший топ-менеджер Google предположил, что в первую очередь ИИ затронет сферу контента, журналистов и юристов.
Образец оптимизации производства за счет ИИ — сокращения в компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена), которая намерена заменить живых людей ИИ-помощниками для наиболее высокопроизводительных сотрудников, привел пример Дороничев. Волны таких сокращений, по его мнению, приведут к переосмыслению ролей живых сотрудников в командах. «Представьте себе мир, в котором у тебя есть один 10x-инженер (специалист, который работает в несколько раз эффективнее своих коллег) и у него есть еще десять клод-кодов (Claude Code, ИИ-помощник для создания программного кода). Ну, это непобедимая армия», — сказал он.
При этом Дороничев усомнился в способности заменить основателей компаний на ИИ-инструмент. «Фаундер не будет заменен никогда, потому что фаундер — это в первую очередь воля и ответственность. Это не какая-то функция, которая что-то выполняет. Я могу все делегировать, кроме воли и ответственности», — пояснил он свою точку зрения. Дороничев уверен, что скоро наступит время, когда «каждый является таким фаундером корпорации из одного человека и тусовки роботов».
Единственная помеха такому сценарию — централизация, предостерег он: «Я думаю, что все боятся дистопии, когда Open AI и Google заменили бы собой всю экономику». Этот сценарий маловероятен, но если он реализуется, то «непонятно, как нам быть», подытожил Дороничев.
С аналогичными предостережениями выступили братья Давид и Даниил Либерманы, живущие в США предприниматели из России. Необходимо максимально распространить технологии ИИ и не допустить возникновения «точки их централизации», поскольку они сопоставимы с обладанием ядерным оружием, считают они. Сделать шаг к децентрализации возможно, если собрать сообщество независимых игроков и построить протокол, который позволит объединить их в одну «гигантскую вычислительную структуру» по примеру биткоина.
