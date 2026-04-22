Без электричества останутся тысячи людей: отключения света в Ростове на 22 апреля

Отключения света в Ростове на 22 апреля оставят без электричества тысячи жителей донской столицы. Об этом сообщили в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Уточнили, где в среду не будет света.
С 8:00 до 17:00 отключения ожидаются в домах:
— коттеджный поселок «Париж».
С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:
— улица 26 июня, 107−127;
— улица Брянская, 1−13 и 2−12;
— переулок Сочинский, 1−13 и 2−12;
— переулок Туапсинский, 1−11, 35 и 2−58;
— улица 35-я линия, 21−81;
— улица 37-я линия, 12−76 и 25−97;
— улица 39-я линия, 24−90;
— улица Богданова, 58−74;
— улица 2-я Пролетарская, 51−55 и 44−54;
— улица Сарьяна, 48−66 и 55−73;
— переулок Свирский, 35−71 и 40−78;
— переулок Ладожский, 41−93 и 36−100;
— переулок Тверской, 37−97 и 38−94;
— переулок Клязьминский, 74−94;
— улица Белорусская, 90−106;
— улица Украинская, 109−125 и 88−104;
— улица Алябьева, 19−35 и 10−40;
— улица Мусоргского, 2−14;
— улица Каштановая;
— улица Липовая;
— улица Гераневая;
— переулок Врубеля, 1−19 и 2−20;
— переулок Васнецова, 1−15 и 10−16;
— улица Шостаковича, 1−13;
— улица Самшитовая;
— садоводческое некоммерческое товарищество «Восток»;
— улица Ленина, 111−113, 111/1, 113/2, 113/3, 113/6, 115, 115/1;
— улица Волгодонская, 1/177;
— улица Промежуточная, 27−31, 29А, 30−32;
— проспект Стачки, 160, 164−168, 178, 174/44;
— улица Фестивальная, 8;
— улица Осипенко, 69б;
— улица Батуринская, 20−74 и 51−99;
— улица Коминтерна, 35;
— улица Международная, 23−29, 28;
— улица Кулагина, 28−34 и 11−15.
С 9:00 до 14:00 отключения запланированы на нескольких улицах:
— улица Стадионная, 3−9А, 11/6;
— улица Целиноградская, ⅘, 4−6/11;
— улица Фрунзе, 5, 5/2, 5/3;
— переулок Биржевой;
— переулок Тимирязева.
С 9:00 до 16:00 света не будет в следующих зданиях:
— улица Краеведческая, 14−62;
— улица Кржижановского, 347;
— улица Левобережная, 38, 91А.
