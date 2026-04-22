Без электричества останутся тысячи людей: отключения света в Ростове на 22 апреля

Энергетики опубликовали адреса, где в среду в Ростове отключат свет.

Источник: Комсомольская правда

Отключения света в Ростове на 22 апреля оставят без электричества тысячи жителей донской столицы. Об этом сообщили в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Уточнили, где в среду не будет света.

С 8:00 до 17:00 отключения ожидаются в домах:

— коттеджный поселок «Париж».

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

— улица 26 июня, 107−127;

— улица Брянская, 1−13 и 2−12;

— переулок Сочинский, 1−13 и 2−12;

— переулок Туапсинский, 1−11, 35 и 2−58;

— улица 35-я линия, 21−81;

— улица 37-я линия, 12−76 и 25−97;

— улица 39-я линия, 24−90;

— улица Богданова, 58−74;

— улица 2-я Пролетарская, 51−55 и 44−54;

— улица Сарьяна, 48−66 и 55−73;

— переулок Свирский, 35−71 и 40−78;

— переулок Ладожский, 41−93 и 36−100;

— переулок Тверской, 37−97 и 38−94;

— переулок Клязьминский, 74−94;

— улица Белорусская, 90−106;

— улица Украинская, 109−125 и 88−104;

— улица Алябьева, 19−35 и 10−40;

— улица Мусоргского, 2−14;

— улица Каштановая;

— улица Липовая;

— улица Гераневая;

— переулок Врубеля, 1−19 и 2−20;

— переулок Васнецова, 1−15 и 10−16;

— улица Шостаковича, 1−13;

— улица Самшитовая;

— садоводческое некоммерческое товарищество «Восток»;

— улица Ленина, 111−113, 111/1, 113/2, 113/3, 113/6, 115, 115/1;

— улица Волгодонская, 1/177;

— улица Промежуточная, 27−31, 29А, 30−32;

— проспект Стачки, 160, 164−168, 178, 174/44;

— улица Фестивальная, 8;

— улица Осипенко, 69б;

— улица Батуринская, 20−74 и 51−99;

— улица Коминтерна, 35;

— улица Международная, 23−29, 28;

— улица Кулагина, 28−34 и 11−15.

С 9:00 до 14:00 отключения запланированы на нескольких улицах:

— улица Стадионная, 3−9А, 11/6;

— улица Целиноградская, ⅘, 4−6/11;

— улица Фрунзе, 5, 5/2, 5/3;

— переулок Биржевой;

— переулок Тимирязева.

С 9:00 до 16:00 света не будет в следующих зданиях:

— улица Краеведческая, 14−62;

— улица Кржижановского, 347;

— улица Левобережная, 38, 91А.

