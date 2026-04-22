В Хабаровске пройдет фестиваль «Патриотизм в литературе»

В Хабаровске с 27 по 29 апреля пройдет пятый молодежный фестиваль «Патриотизм в литературе — 2026» — сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. Площадки мероприятия развернутся в Дальневосточной государственной научной библиотеке и ряде образовательных учреждений города.
Фестиваль проводится при поддержке правительства региона и объединит школьников, студентов, писателей и журналистов. В центре программы — встречи с современными авторами, работающими в жанре гражданской прозы и поэзии.
Среди приглашённых гостей — писатель из Москвы Алексей Шорохов и автор из Оренбурга Михаил Кильдяшов.
Шорохов известен книгами о современных военных и исторических событиях, а также участием в боевых действиях в зоне СВО. Кильдяшов — автор ряда литературных и биографических работ, включая книги из серии «ЖЗЛ» и участник федеральных телепрограмм.
Организаторы отмечают, что фестиваль задуман как площадка диалога между молодыми людьми и авторами, чьи произведения затрагивают темы истории, героизма и гражданской ответственности.
Как отметила генеральный директор Дальневосточной государственной научной библиотеки Татьяна Якуба, литература в этом формате помогает молодежи осмыслять прошлое и настоящее, а также формировать жизненные ориентиры.
В программе заявлены творческие встречи и лаборатории по писательскому мастерству. Отдельные мероприятия пройдут также в Дальневосточном государственном медицинском университете, Тихоокеанском государственном университете и других образовательных учреждениях Хабаровска.
Фестиваль проходит с 2022 года и ежегодно собирает более тысячи участников.