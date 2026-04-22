В Хабаровске прокуратура помогла врачу добиться досрочной пенсии

Прокуратура Кировского района Хабаровска по обращению 63-летнего местного жителя провела проверку соблюдения пенсионного законодательства. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Установлено, что мужчина обратился в отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Хабаровскому краю и ЕАО с заявлением о назначении досрочной страховой пенсии по старости в связи с осуществлением лечебной деятельности. Однако решением фонда ему было отказано из-за отсутствия требуемого 30-летнего специального стажа.
Прокурорская проверка показала, что при подсчете стажа не были учтены периоды трудовой деятельности заявителя в медицинских организациях, которые дают право на досрочное назначение пенсии. В связи с этим надзорное ведомство обратилось в суд с иском к фонду о включении спорных периодов в специальный стаж и возложении обязанности назначить страховую пенсию.
Центральный районный суд Хабаровска удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме. Решение суда вступило в законную силу.
