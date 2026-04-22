Горячую воду весной в Хабаровске первыми отключат потребителям ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3

В эти же даты, с 4 по 6 мая, тепловые потери будут выявлять на тепломагистралях зоны Хабаровской ТЭЦ-1 (ТМ-17 и ТМ-19). В связи с чем горячее водоснабжение будет ограничено у потребителей Индустриального района и в Железнодорожном районе: «Хабаровск-2», улицы Аэродромная, Целинная, Геодезическая, Промывочная, Шмаковская и ДОСы, поселок Горького. В Хабаровском районе — населенные пункты Гаровка, Мирное, Восточное, Скворцово.