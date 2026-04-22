Горячую воду весной в Хабаровске первыми отключат потребителям ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3

Весенние гидравлические испытания вскоре начнутся в Хабаровске. Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», проводить их необходимо для обеспечения надежной работы систем теплоснабжения города в отопительный сезон.
— Во время гидравлических испытаний в трубы тепловых сетей подается вода с давлением, превышающим рабочее. При этом выявляются поврежденные коррозией, дефектные участки трасс, которые будут заменены в предстоящую летнюю ремонтную кампанию, — объясняют в АО «ДГК».
Вместе с этим проведут и испытания по определению тепловых потерь — они проводятся один раз в пять лет. Таким образом, с первыми отключениями горячего водоснабжения хабаровчане столкнутся уже с началом мая.
С 4 по 6 мая испытания на определение тепловых потерь пройдут в зоне Хабаровской ТЭЦ-3 (ТМ-31 и ТМ-33). От горячего водоснабжения будут отключены потребители в Краснофлотском районе. В Железнодорожном районе отключения затронут все дома, за исключением зданий на улицах Аэродромной, Целинной, Геодезической, Промывочной, Шмаковской, ДОСов, района «Хабаровск-2» и поселка Горького — их обеспечат горячей водой с ХТЭЦ-1.
Кроме того, частично горячую воду отключат в Центральном районе, в границах улиц Ленина (нечетная сторона) — Ленинградская — Дикопольцева — Карла Маркса — Амурский бульвар — Некрасова. Также в данный период ограничения затронут потребителей Хабаровского района — села Матвеевка и Тополево.
В эти же даты, с 4 по 6 мая, тепловые потери будут выявлять на тепломагистралях зоны Хабаровской ТЭЦ-1 (ТМ-17 и ТМ-19). В связи с чем горячее водоснабжение будет ограничено у потребителей Индустриального района и в Железнодорожном районе: «Хабаровск-2», улицы Аэродромная, Целинная, Геодезическая, Промывочная, Шмаковская и ДОСы, поселок Горького. В Хабаровском районе — населенные пункты Гаровка, Мирное, Восточное, Скворцово.
Первые гидравлические испытания трубопроводов проведут в зоне Хабаровской ТЭЦ-3 (ТМ-31, ТМ-32, ТМ-33). Без горячей воды с 11 по 15 мая останутся жители Краснофлотского и Кировского районов в границах следующих улиц: Амурский бульвар, Лейтенанта Шмидта, Шелеста, Воронежской и Ленинградской.
В Железнодорожном районе отключения затронут все дома, за исключением зданий на улицах Аэродромной, Целинной, Геодезической, Промывочной, Шмаковской, ДОСов, района «Хабаровск-2» и поселка Горького, так как их обеспечат горячей водой с ХТЭЦ-1.
Кроме того, частично коммунальный ресурс будет недоступен в Центральном районе, в границах улиц Ленина (нечетная сторона) — Ленинградская — Дикопольцева — Карла Маркса — Амурский бульвар — Гоголя — Некрасова.
В указанные дни горячее водоснабжение будет отсутствовать также у потребителей Хабаровского района — села Матвеевка, Тополево.
С 18 по 22 мая проверят трубопроводы в зоне Хабаровской ТЭЦ-1 (ТМ-11, ТМ-14, ТМ-15, ТМ-17, ТМ-18, ТМ-19). От горячего водоснабжения будут отключены потребители Индустриального района.
В Центральном районе отключения запланированы в границах улиц Гамарника (нечетная сторона) — Пушкина (до ул. Карла Маркса) — Мухина (от Пушкина до ул. Постышева).
В Железнодорожном районе: «Хабаровск-2», ул. Аэродромная, Целинная, Геодезическая, Промывочная, Шмаковская и ДОСы, пос. Горького.
В Хабаровском районе — поселки Ильинка, Ракитное, Сосновка, Гаровка, Мирное, Восточное, Скворцово.
С 18 по 24 мая запланирована проверка теплосетей, подключенных к котельной села Некрасовка.
А к концу месяца — с 25 по 28 мая — состоится плановая проверка тепломагистралей зоны ТЭЦ-2 (ТМ-22 и ТМ-25). В эти числа ограничения подачи горячей воды затронут три района.
Без коммунального ресурса останутся жители Кировского района в границах: Амурский бульвар — Джамбула — ул. Металлистов — Тихоокеанская — Истомина — Амурский бульвар.
В Центральном районе горячая вода будет отсутствовать в домах, расположенных в границах: Амурский бульвар, улиц Шеронова, Ленина от пл. Блюхера до Шевченко, Гамарника (нечетная сторона).
Под отключение попадет Индустриальный район в границах ул. Калинина — пер. Доступный — Волочаевская, Гамарника.