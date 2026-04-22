Нижегородцам объяснили, как снизить риск полетов на самолете при проблемах с сердцем

Длительный авиаперелет может нести опасность для людей с хроническими болезнями.

Долгий авиаперелет — это фактор риска для людей с хроническими заболеваниями, особенно старшего возраста. Длительное неподвижное положение тела, низкое давление и обезвоживание могут отразиться на состоянии человека, рассказал в интервью aif.ru кандидат медицинских наук, врач-терапевт Алексей Хухрев.

«Если у человека есть серьезные проблемы с венами или другие хронические заболевания, к перелету нужно готовиться заранее, так как это всегда риск. Мы советуем людям использовать компрессионный трикотаж перед вылетом, можно уколоть гепарин. Либо, по согласованию с врачом, за сутки-двое начать принимать антикоагулянты», — пояснил специалист.

Во время полета эксперт советует соблюдать простые правила: периодически вставать с кресла, разминать ноги, пить побольше воды и отказаться от потребления алкоголя — он повышает риск образования тромбов.