Умер екатеринбургский продюсер и музыкант Евгений Горенбург

Евгений Горенбург родился 13 января 1960 года в Свердловске, был участником Свердловского рок-клуба, являлся лидером группы «ТОП». С 2000 по 2020 год под его руководством проводился рок-фестиваль «Старый Новый Рок», а с 2015 года — музыкальный фестиваль Ural Music Night («Уральская ночь музыки»). Кроме того, с 2023 года он был директором международного книжного фестиваля «Красная строка».