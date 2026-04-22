Умер екатеринбургский продюсер и музыкант Евгений Горенбург

Известный в Екатеринбурге продюсер, музыкант и предприниматель Евгений Горенбург умер в возрасте 66 лет, передает «Сигнал Урал». О причинах смерти пока не сообщается.

Источник: Коммерсантъ

Евгений Горенбург родился 13 января 1960 года в Свердловске, был участником Свердловского рок-клуба, являлся лидером группы «ТОП». С 2000 по 2020 год под его руководством проводился рок-фестиваль «Старый Новый Рок», а с 2015 года — музыкальный фестиваль Ural Music Night («Уральская ночь музыки»). Кроме того, с 2023 года он был директором международного книжного фестиваля «Красная строка».

В феврале продюсерский центр «Лад» Евгения Горенбурга запустил сбор средств на съемки полнометражного фильма «Выход» — о легендах Свердловского рок-клуба.