Учёные создали метод выявления риска смерти после инфаркта — точность до 80%

Ученые Пензенского государственного университета разработали и запатентовали способ определения массы рубцовой ткани после инфаркта миокарда. Метод позволяет выявлять пациентов с высоким риском повторных осложнений и летального исхода.
Разработка основана на математической модели, которая объединяет данные, уже применяемые в клинической практике. Точность диагностики достигает около 80% и сопоставима с результатами магнитно-резонансной томографии.
Ключевая задача — раннее выявление пациентов из группы риска. Установлено, что если рубцовая ткань превышает 20% массы миокарда левого желудочка, резко возрастает вероятность повторного инфаркта, аритмий и смерти.
Метод использует три показателя: уровень тропонина I в первые дни после госпитализации, показатель NT-proBNP на 7−10-е сутки и данные эхокардиографии, включая толщину стенок левого желудочка. Их совокупный анализ позволяет оценить масштаб повреждения сердца.
В отличие от МРТ, новый подход не требует сложного оборудования и может применяться в обычной практике уже в первые 7−10 дней после инфаркта. Это дает возможность своевременно усилить терапию и снизить риск осложнений.
Исследование проводилось в два этапа с участием более 120 пациентов. Результаты, полученные по модели, сопоставлялись с данными МРТ сердца.
Метод планируется внедрить в кардиологические отделения для работы с пациентами в остром состоянии.
