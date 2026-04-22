В Перми 1 мая пройдет автограф-сессия с Дмитрием Губерниевым

Дмитрий Губерниев проведёт публичную встречу с пермяками и станет ведущим и комментатором 96-й эстафеты на призы газеты «Звезда», которая состоится 1 мая в Перми. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Прикамья по итогам заседания оргкомитета.
В день эстафеты для болельщиков будет организована автограф-сессия с известным спортивным комментатором и телеведущим, где можно будет сделать фото и взять автограф. Дмитрий Губерниев поделится профессиональным опытом и расскажет о значимости спорта в жизни человека.
Регистрация на мероприятие открыта до 18:00 29 апреля. Мероприятие состоится в Молодежном центре «Кристалл». В рамках подготовки встречи краевое Миниспорта и газета «Звезда» предлагают направить вопрос Дмитрию Губерниеву прямо при регистрации.