В Перми 1 мая пройдет автограф-сессия с Дмитрием Губерниевым

Спортивный комментатор проведет 96-ю эстафету газеты «Звезда» и пообщается с пермяками.

Дмитрий Губерниев проведёт публичную встречу с пермяками и станет ведущим и комментатором 96-й эстафеты на призы газеты «Звезда», которая состоится 1 мая в Перми. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Прикамья по итогам заседания оргкомитета.

В день эстафеты для болельщиков будет организована автограф-сессия с известным спортивным комментатором и телеведущим, где можно будет сделать фото и взять автограф. Дмитрий Губерниев поделится профессиональным опытом и расскажет о значимости спорта в жизни человека.

Регистрация на мероприятие открыта до 18:00 29 апреля. Мероприятие состоится в Молодежном центре «Кристалл». В рамках подготовки встречи краевое Миниспорта и газета «Звезда» предлагают направить вопрос Дмитрию Губерниеву прямо при регистрации.