Россиянам рассказали, когда состоится ближайшая индексация пенсий

Ближайшая индексация пенсий в России состоится 1 октября 2026 года. Об этом сообщил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

— Она коснется военных пенсионеров и получателей выплат по линии силовых ведомств (Минобороны, МВД, Росгвардии, ФСИН, МЧС и других), — отметил эксперт.

Сафонов уточнил, что военные пенсии собираются проиндексировать на четыре процента, однако окончательный уровень повышения могут увеличить, если реальная инфляция по итогам года превысит ожидаемые показатели, передает ТАСС.

С 1 мая в России вступают в силу несколько изменений, касающихся личных финансов и социальной поддержки. Например, пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста в апреле, станут получать увеличенную фиксированную выплату к пенсии, которая составит 19 169 рублей.

