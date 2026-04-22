Россиянам рассказали, когда состоится ближайшая индексация пенсий

Ближайшая индексация пенсий в России состоится 1 октября 2026 года. Об этом сообщил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
— Она коснется военных пенсионеров и получателей выплат по линии силовых ведомств (Минобороны, МВД, Росгвардии, ФСИН, МЧС и других), — отметил эксперт.
Сафонов уточнил, что военные пенсии собираются проиндексировать на четыре процента, однако окончательный уровень повышения могут увеличить, если реальная инфляция по итогам года превысит ожидаемые показатели, передает ТАСС.
С 1 мая в России вступают в силу несколько изменений, касающихся личных финансов и социальной поддержки. Например, пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста в апреле, станут получать увеличенную фиксированную выплату к пенсии, которая составит 19 169 рублей.
В России с 2026 года изменились правила подсчета стажа при назначении страховых пенсий для трех категорий россиян. Что поменялось и кого касаются изменения — в материале «Вечерней Москвы».
Также с 1 июня начнется прием заявлений на новую семейную налоговую выплату. Что это такое, кто может ее получить и какая сумма выплачивается — в материале «Вечерней Москвы».