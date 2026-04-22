Спутали личное с государственным: посол РФ в Италии прокомментировал вызов в МИД страны из-за слов Соловьева

Посол РФ в Италии Алексей Парамонов в недоумении от вызова в МИД из-за высказываний российского журналиста Владимира Соловьева о премьер-министре Италии Джордже Мелони. В этом дипломат признался в официальных соцсетях.
«В очередной раз итальянские дипломаты попали в штангу с моим вызовом в МИД Италии для предъявления претензий в связи с якобы нападками из Москвы на председателя Совета министров Италии Джорджу Мелони», — отметил Парамонов.
По его словам, в дипломатической практике не является общепринятым, когда слова известных людей становятся поводом вызовом посла. И ни один здравомыслящий человек не будет воспринимать эмоциональные высказывания частных лиц в качестве заявления правительства.
Парамонов добавил, что этим ходом итальянские политики попытались раздуть дипломатический скандал из авторского комментария на фоне собственных провалов во внешней политике.
Ранее посла РФ в Риме Алексея Парамонова вызвали в МИД Италии. Поводом стали высказывания телеведущего Владимира Соловьёва в адрес итальянского премьер-министра Джорджи Мелони.
Накануне Соловьёв нелицеприятно высказался о Мелони в эфире программы «Полный контакт» на русском и итальянском языках. Соловьёв заявил, что Мелони предала своих избирателей. А Мелони в ответ призвала российского журналиста «не читать ей лекции».