Первый корпоративный турнир «Норникеля» по юкигассен: Золото у сборной команды Енисейского речного пароходства

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В минувшие выходные в Мончегорске состоялся первый корпоративный турнир «Норникеля» по юкигассен — командной игре в снежки. Соревнования объединили команды из Норильска, Красноярска и Мурманской области.
Игра вернула снежных снайперов в детство, но при этом стала серьезным испытанием на выдержку и умение работать в команде.
«Это наша традиция. С коллегами из Мурманского транспортного филиала мы уже несколько лет ведем снежные бои — это очень азартная и интересная игра, набирающая популярность, — поделился генеральный директор Кольской ГМК Роман Шаркий. — В этом году мы впервые проводим турнир по юкигассен в качестве корпоративного вида спорта для сотрудников группы компании “Норильский никель”.
От Красноярска в соревнованиях приняли участие сборные команды сотрудников Красноярского речного порта и компании «Норникель-Енисейское речное пароходство». В итоге команда «Енисейские барсы» — заняла первое место и стала абсолютным чемпионом.
«Примерно полгода назад к нам пришла игра юкигассен, до этого мы ничего о ней не знали. В феврале съездили на чемпионат в Благовещенск, ничего не выиграли, но получили колоссальный опыт. Вернулись, собрали две команды и начали готовиться к следующему чемпионату. Основная часть сборной — ребята с производства, все спортсмены. Самое главное — сплочённость, дисциплина и поддержка. Все выложились на полную», — рассказал капитан «Енисейских барсов», руководитель по направлению информационных технологий Красноярского речного порта Александр Постнов.
Всего соревнования собрали 7 команд и стали частью фестиваля «НЕзакрытие сезона». В итоге второе место заняла команда «Йети» (Кольская ГМК, Заполярный). Третьими стали команда «Ракета, бомба, петарда» (Кольская ГМК, Мончегорск).
«Четвертый год уже играем. Радует, что в этот раз к нам приехали участники из Красноярска и Норильска. Очень хочется, чтобы все подразделения нашей компании присоединялись к этой игре. Мы разрастаемся: уже семь корпоративных команд. Если в следующем году их будет 15, мы будем только рады! — рассказала Дарья Ганичева из команды “Ракета, бомба, петарда”. — Конечно, мы стремимся к победе, но, даже если проигрываем, наслаждаемся игрой и получаем опыт».
В этом году в России юкигассен отмечает юбилей. 20 лет назад в него впервые сыграли в Мурманске, а затем игра распространилась и на другие города Кольского Заполярья.
«Наши сотрудники вышли на турнир против опытных команд и тем ценнее эта победа. Успех в спорте, как и высокие результаты в работе, невозможен без настоящей взаимной поддержки, без ощущения надёжного плеча рядом. Корпоративные турниры безусловно объединяют коллектив, раскрывают лидерские качества сотрудников и показывают, что только действуя сообща, мы можем достигнуть высоких результатов. Теперь в планах провести корпоративный турнир по юкигассен в 2027 году в Красноярске», — подчеркнул гендиректор «Норникель-Енисейское речное пароходство» Андрей Вискунов.