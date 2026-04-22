В «Суриков-центре» устанавливают винтовую лестницу

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске продолжается строительство «Суриков-центра» — нового культурного пространства, которое станет одной из ключевых площадок к 400-летию города.
Одной из архитектурных особенностей объекта станет эффектная лестница, соединяющая цокольный и первый этажи. Благодаря стеклянным элементам пола и крыши на втором уровне появится так называемый «световой фонарь». Дополнит пространство световая инсталляция в виде берез, которая «вырастет» на высоту двух этажей. Этот образ выбран не случайно: он отсылает к трем березам, посаженным Василием Суриковым, которые до сих пор растут на территории его музея-усадьбы.
Строительство объекта активно продолжается. Подрядчик выполняет утепление и штукатурку фасада, монтирует фасадную подсистему и кровлю. Ливневая канализация и водопровод готовы на 60%. Внутри здания ведутся электромонтажные и сантехнические работы, прокладываются инженерные сети, завершена кирпичная кладка перегородок. Уже установлены лифт и окна, в ближайшее время начнется витражное остекление. Общая готовность объекта составляет 44%.
Площадь двухэтажного здания с цоколем составит около 2,3 тысячи квадратных метров. Внутри разместятся выставочные залы, лекторий, библиотека, медиазал, художественная мастерская, музейное кафе с выходом на террасу, фондохранилище и служебные помещения.
Пространства центра позволят экспонировать крупноформатные произведения. Уже ведутся переговоры с Русский музей о включении работ Сурикова в первую выставку. Это особенно символично, поскольку в 2028 году исполнится 180 лет со дня рождения художника.
Новый культурный объект возводится за музеем-усадьбой Сурикова, рядом с домом по улице Марковского, 73.