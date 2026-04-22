В «Суриков-центре» устанавливают винтовую лестницу

Одной из архитектурных особенностей объекта станет эффектная лестница, соединяющая цокольный и первый этажи. Благодаря стеклянным элементам пола и крыши на втором уровне появится так называемый «световой фонарь». Дополнит пространство световая инсталляция в виде берез, которая «вырастет» на высоту двух этажей. Этот образ выбран не случайно: он отсылает к трем березам, посаженным Василием Суриковым, которые до сих пор растут на территории его музея-усадьбы.