Жителям Красноярского края предстоит выбрать парки и скверы для благоустройства

Жителям Красноярского края предстоит выбрать общественные пространства, которые будут благоустроены в 2027 году. В регионе, как и по всей стране, стартовало голосование по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Выбирают конкретные скверы, площади, парки, которые в следующем году могут преобразиться и стать точками притяжения в городах и поселках. Высказать свое мнение и проголосовать можно до 12 июня на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru. Президент Владимир Путин на Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина — сила России» объявил о старте голосования за объекты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды». За восемь лет работы этого проекта в крае жители убедились, что их мнение напрямую влияет на то, как меняется среда вокруг. За это время мы преобразили более 270 общественных пространств — парки, скверы, набережные, которые выбрали земляки, — отметил губернатор Красноярского края Михаил Котюков. Отметим, что в голосовании принимают участие населенные пункты с численностью свыше 10 тысяч человек. На выбор жителям предложены 83 территории, и те пространства, которые наберут наибольшее количество голосов, благоустроят в следующем году.