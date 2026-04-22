В Москве с 24 по 26 апреля ограничат движение из-за полумарафона

Как отмечается, с 08:00 24 апреля до 23:00 26 апреля будет закрыта Университетская площадь (от Университетского проспекта до улицы Косыгина). 25 апреля из-за забега на 5 км перекроют улицу Косыгина: с 00:00 до 15:00 — в сторону Ленинского проспекта (от Мичуринского проспекта), с 09:00 до 15:00 — в обратном направлении. На всех перекрытых участках с 00:01 до окончания мероприятия временно запретят парковку, добавили там.
Кроме того, 26 апреля в связи с полумарафоном перекроют ряд улиц и набережных в центре и на западе Москвы. «26 апреля с 00:01 до завершения мероприятия на всех перекрытых участках будет действовать временный запрет на парковку. Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут и следить за дорожными знаками. Ознакомиться с подробной информацией можно на официальном сайте Центра организации дорожного движения», — отмечается в сообщении.
Московский полумарафон пройдет 25 и 26 апреля. В программу включены забеги на 5 км и 21 км, корпоративная и студенческая эстафеты и детский забег. ТАСС является информационным партнером мероприятия.