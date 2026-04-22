Над Волгоградской области ночью 22 апреля сбили БПЛА

Волгоградская область стала одним из регионов, где ночью было неспокойно.

Волгоградская область стала одним из регионов, где ночью было неспокойно — работало ПВО по уничтожению вражеских беспилотников. По данным Минобороны, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 155 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Курской, Самарской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Саратовской, Пензенской, Ульяновской, Волгоградской, Ростовской, областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

Напомним, режим беспилотной опасности был введен в Волгоградской области около 22−00ч. 21 апреля. А после полуночи был закрыт аэропорт Волгограда. Ограничения на прием и выпуск самолетов действовали около 7 часов.

