100 тысяч на карте — 13 потратил, остальное «сгорело»: красноярец пошел в суд из-за подарочной карты

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске мужчина получил подарочную карту номиналом 100 тыс. рублей.
В магазине в ТРЦ «Мега» мужчина выбрал товары на 13 070 рублей и оплатил покупку. После этого карту изъяли, а воспользоваться оставшимися 86 930 рублями повторно он уже не смог.
В ответ на претензию продавец указал, что подарочная карта используется только один раз — вне зависимости от суммы покупки.
Специалисты краевого Роспотребнадзора изучили информацию на сайте компании. В разделе с описанием подарочных карт и в блоке «Вопросы и ответы» действительно указано, что карта действует однократно, а остаток средств не возвращается. При этом в официальных правилах приобретения и использования подарочных карт такие условия отсутствуют.
В ведомстве отметили, что подобная практика фактически ставит потребителя перед выбором — либо использовать всю сумму за одну покупку, либо терять оставшиеся средства, что может свидетельствовать об ущемлении прав.
По итогам проверки ООО «Спортмастер» объявлено предостережение. Роспотребнадзор также заявил о готовности подключиться к судебному разбирательству и оказать заявителю правовую поддержку.