В Сызрани поврежден еще один дом из-за атаки украинских БПЛА

Прокуратура проводит следственные мероприятия из-за повреждения многоквартирного дома в Самарской области.

Источник: Комсомольская правда

В Сызрани из-за атаки украинских БПЛА поврежден еще один дом. Об этом говорится в сообщении прокуратуры региона. Отмечается, что могут быть пострадавшие.

Сейчас оперативные службы выехали на место ЧП. Проводится осмотр места происшествия.

Напомним, в ночь на 22 апреля 2026 года Самарская область подверглась атаке украинских БПЛА. Губернатор региона Вячеслав Федорищев рассказал о последствиях удара киевского режима. Он рассказал, что часть подъезда одного многоквартирного дома обрушилась. Есть пострадавшие, в том числе и дети. Им сейчас оказывается помощь.

Ранее KP.RU сообщил, что поиски людей под завалами в Сызрани продолжаются. Не исключено, что там могут находиться еще пострадавшие. На место происшествия также выехал Следственный комитет региона.

