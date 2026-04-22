В Сызрани поврежден еще один дом из-за атаки украинских БПЛА

В Сызрани из-за атаки украинских БПЛА поврежден еще один дом. Об этом говорится в сообщении прокуратуры региона. Отмечается, что могут быть пострадавшие.
Сейчас оперативные службы выехали на место ЧП. Проводится осмотр места происшествия.
Напомним, в ночь на 22 апреля 2026 года Самарская область подверглась атаке украинских БПЛА. Губернатор региона Вячеслав Федорищев рассказал о последствиях удара киевского режима. Он рассказал, что часть подъезда одного многоквартирного дома обрушилась. Есть пострадавшие, в том числе и дети. Им сейчас оказывается помощь.
Ранее KP.RU сообщил, что поиски людей под завалами в Сызрани продолжаются. Не исключено, что там могут находиться еще пострадавшие. На место происшествия также выехал Следственный комитет региона.