В Хабаровске ревизия в магазине указала на подозреваемую в хищении

В Хабаровске в полицию обратился представитель службы безопасности сети продуктовых супермаркетов — сообщает hab.aif.ru.
Поводом стала недостача: при ревизии выявили пропажу около 11 тысяч рублей.
Сотрудники первого городского отдела полиции установили, что к исчезновению денег причастна 18-летняя продавец одного из магазинов в Индустриальном районе. По версии следствия, она взяла средства из кассы и распорядилась ими по своему усмотрению.
Девушку задержали сотрудники уголовного розыска. Она признала, что похитила деньги и потратила их на личные нужды.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Максимальное наказание по этой статье — до двух лет лишения свободы, как уточнил старший специалист группы по работе со СМИ УМВД России по Хабаровску Кирилл Блинов.
Расследование продолжается.