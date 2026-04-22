В Хабаровске ревизия в магазине указала на подозреваемую в хищении

Продавец забрала деньги из кассы и попалась полиции.

В Хабаровске в полицию обратился представитель службы безопасности сети продуктовых супермаркетов — сообщает hab.aif.ru.

Поводом стала недостача: при ревизии выявили пропажу около 11 тысяч рублей.

Сотрудники первого городского отдела полиции установили, что к исчезновению денег причастна 18-летняя продавец одного из магазинов в Индустриальном районе. По версии следствия, она взяла средства из кассы и распорядилась ими по своему усмотрению.

Девушку задержали сотрудники уголовного розыска. Она признала, что похитила деньги и потратила их на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Максимальное наказание по этой статье — до двух лет лишения свободы, как уточнил старший специалист группы по работе со СМИ УМВД России по Хабаровску Кирилл Блинов.

Расследование продолжается.