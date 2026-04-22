Фестиваль «Мир Сибири» в Шушенском признали туристическим событием года

«Мир Сибири», который проводится в Шушенском, стал туристическим событием года.

Источник: Комсомольская правда

Международный фестиваль этнической музыки и ремёсел «МИР Сибири», который ежегодно проводится в Шушенском, получил Национальную туристическую премию «Маршрут построен» медиагруппы «Комсомольская правда». Об этом рассказал министр культуры края Аркадий Зинов. Фестиваль занял первое место в номинации «Событие года».

Премия «Маршрут построен» учреждена в 2021 году для выявления лучших среди тех, кто предлагает варианты отдыха, организует путешествия и развивает туризм в стране. Торжественное награждение прошло в Москве.

Всего на конкурс подали 1 187 заявок из России и Беларуси. Наш край представляли в восьми номинациях. Финалистов отбирали онлайн-голосованием, а победителей из числа лидеров народного рейтинга определило жюри.