Фестиваль «Мир Сибири» в Шушенском признали туристическим событием года

Международный фестиваль этнической музыки и ремёсел «МИР Сибири», который ежегодно проводится в Шушенском, получил Национальную туристическую премию «Маршрут построен» медиагруппы «Комсомольская правда». Об этом рассказал министр культуры края Аркадий Зинов. Фестиваль занял первое место в номинации «Событие года».
Премия «Маршрут построен» учреждена в 2021 году для выявления лучших среди тех, кто предлагает варианты отдыха, организует путешествия и развивает туризм в стране. Торжественное награждение прошло в Москве.
Всего на конкурс подали 1 187 заявок из России и Беларуси. Наш край представляли в восьми номинациях. Финалистов отбирали онлайн-голосованием, а победителей из числа лидеров народного рейтинга определило жюри.