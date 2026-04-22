DM: Жена принца Эндрю расскажет о связях с Эпштейном в документальном фильме

Экс-жена опального принца Эндрю Сара Фергюсон снимется в документальном фильме о скандальном американском финансисте и педофиле Джеффри Эпштейне, в котором собирается рассказать «свою версию событий». Об этом пишет Daily Mirror.

По информации издания, Фергюсон, которая сейчас сталкивается с серьезными финансовыми проблемами, получила предложение о съемках от американских стриминговых сервисов. Предполагается, что ее гонорар может составить 1,75 миллиона долларов. Эти средства ей якобы готовы выплатить за откровенные рассказы о ее дружбе с Эпштейном.

Авторы материала отмечают, что 66-летняя герцогиня находится в сложной ситуации: с одной стороны — желание заработать, с другой — опасения за репутацию своих дочерей, принцесс Беатрис Йоркскую и Евгению Йоркскую, которые остаются членами королевской семьи.

Фергюсон продолжает настаивать, что сама стала жертвой обстоятельств и не знала о преступлениях Эпштейна. При этом она намерена рассказать свою версию событий, чтобы публично оправдаться. Сообщается также, что она возлагает ответственность на бывшего мужа, отношения с которым за последний год заметно ухудшились.

В настоящее время герцогиня скрывается и избегает возвращения в США из-за усиливающегося общественного давления вокруг дела финансиста. Американские законодатели уже потребовали ее выступления в Конгрессе, однако она пока не дала ответа на это требование, передает газета.

Ранее СМИ сообщили, что власти Великобритании изучают возможность внесения законопроекта, предусматривающего исключение Эндрю Маунтбеттена-Виндзора из линии наследования престола из-за его связей с финансистом Джеффри Эпштейном, скандально известном из-за секс-торговли детьми.

При этом король Карл III распорядился предоставить правоохранительным органам полный доступ ко всем документам, электронным письмам и правительственным файлам, касающимся деятельности его брата.

