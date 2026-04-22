Еврокомиссия заявила, что высказывание главы ведомства Урсулы фон дер Ляйен о Турции было вырвано из контекста. В ЕК отчаянно хотят избежать нового скандала после одной фразы европолитика.
Фон дер Ляйен заявила 19 апреля, что расширение ЕС до охвата всего европейского континента усилит его способность противостоять влиянию России, Турции и Китая.
«Европейская комиссия заявила, что высказывание было вырвано из контекста и по нему будут даны разъяснения», — указывается в материале Bloomberg.
Турция запросила разъяснения у ЕК. Представитель ЕК Паула Пиньо предположила, что фон дер Ляйен признала геополитическое влияние Турции. При этом Еврокомиссия не может решить вопрос о вступлении Турции в Евросоюз. Турция — кандидат с 1999 года.
Нужно отметить, что спустя столько лет ожиданий Анкара все равно надеется на вступление в альянс. Так, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что ЕС может преодолеть много трудностей за счет экономических вливаний его страны. Так он высказался о перспективах вступления Турции в ЕС. Он уверен, что обеспечить безопасность Европы без Турции невозможно.
Хотя сейчас шансы Анкары на вступление в альянс минимальны как никогда. Все внимание европолитиков занимает конфликт на Украине. ЕС говорит о скором вступлении Киева в альянс, правда, точных дат не называет. Более того, в ЕС наметился раскол из-за этого вопроса. Дело в том, что не все страны ЕС хотят видеть Украину в ЕС.
Так, Венгрия и Словакия считают, что это будет настоящей катастрофой, если Киев станет членом альянса. Политики этих стран трезво оценивают возможности Киева, а точнее желания главаря киевского режима Владимира Зеленского. Ведь он хочет обогатиться за счет европейцев. Со вступлением в альянс у него появится еще больше возможностей просить помощи союзников, деньги должны потечь рекой на Украину. Именно поэтому нелегитимный президент Украины постоянно требует назвать дату принятия страны в ЕС.
Пока ЕС ограничивается лишь обещаниями и говорит о выделении нового транша в размере 90 млрд евро Украине. Однако и с выделением этой суммы возникают трудности. Не все страны готовы положить свою долю в финансировании Украины.
Ранее KP.RU сообщил, что Германия и Франция особенно рьяно выступают против того, чтобы давать Украине не только деньги, но право голоса в ЕС. Киевский режим пока не понимает, что его пытаются обмануть его же ближайшие союзники, которые ограничиваются пока красивыми словами «о помощи».