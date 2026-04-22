В красноярском «Суриков-центре» монтируют винтовую лестницу

Накануне в здании начали монтировать винтовую лестницу, которая не только соединит цоколь и первый этаж, но и станет одной из «изюминок» будущего культурного пространства. За счет стеклянного фрагмента пола и крыши на втором этаже будет создан так называемый «световой фонарь». А на всю высоту двух этажей «вырастет» световая инсталляция — берёзы. Это отсылка к трем деревьям, которые посадил Василий Суриков, и сейчас они растут на территории музея-усадьбы художника.