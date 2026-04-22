В красноярском «Суриков-центре» монтируют винтовую лестницу

На сегодняшний день общая строительная готовность «Суриков-центра» составляет 44%, сообщили в мэрии Красноярска.
Накануне в здании начали монтировать винтовую лестницу, которая не только соединит цоколь и первый этаж, но и станет одной из «изюминок» будущего культурного пространства. За счет стеклянного фрагмента пола и крыши на втором этаже будет создан так называемый «световой фонарь». А на всю высоту двух этажей «вырастет» световая инсталляция — берёзы. Это отсылка к трем деревьям, которые посадил Василий Суриков, и сейчас они растут на территории музея-усадьбы художника.
Кроме этого, подрядчик приступил к устройству утепления, штукатурке и монтажу фасадной подсистемы. Параллельно ведется устройство кровли. На 60% готовы ливневая канализация и водопровод. Внутри здания проводят электромонтажные и сантехнические работы, прокладывают инженерные сети, сделана кирпичная кладка перегородок, установлены лифт и окна. В ближайшее время приступят к работам по витражному остеклению.
Напомним, объект возводится к 400-летию Красноярска за музеем-усадьбой Сурикова, рядом с домом по улице Марковского, 73. Площадь двухэтажного здания с цоколем — 2,3 тыс. кв. м. Внутри разместятся выставочный зал, лекторий, библиотека, медиазал, художественная мастерская, музейное кафе с выходом на террасу, фондохранилище и служебные помещения.
«Планируется, что откроется “Суриков-центр” в начале 2028 года. Чтобы сдать объект строго по графику, к благоустройству подрядчик приступит уже этим летом, а в холодное время года будет выполнять отделочные работы. Можно сказать, они почти ювелирные. Архитекторы предусмотрели много интересных деталей в этом плане», — рассказал руководитель департамента градостроительства Александр Навродский.
