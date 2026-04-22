«Низкие суммы»: Васильев рассказал, сколько ему платили в «Модном приговоре»

Дизайнер Александр Васильев рассказал, сколько ему платили за съемки в «Модном приговоре». По его словам, изначально он не собирался соглашаться на это сотрудничество, поскольку путешествовал по миру из-за выездных школ, спектаклей, к которым он делал костюмы, а также выставок.
Он отметил, что не был согласен полностью осесть в Москве, что пришлось бы сделать, поскольку съемки должны были проходить ежедневно.
— Я ответил: «Ежедневная?! Никогда в жизни!». Мне также сказали, сколько будут платить. Сумма была очень скромной — около 50 тысяч рублей за программу, что на сегодняшний день составляет примерно 500 евро. Ответил: «Я не согласен сниматься каждый день за такие деньги!» Тогда я даже не подозревал, что они планируют снимать по четыре программы в день, — отметил дизайнер.
После того как у ведущего Вячеслава Зайцева случился инсульт, продюсеры программы опять пригласили на съемки Васильева.
— Мне тогда, если вам интересно, платили 75 тысяч за каждую программу. Это было очень мало! — отметил дизайнер на YouTube-шоу «Жемчуг».
Ранее Александр Васильев заявил, что не намерен возвращаться в Россию, которую покинул после начала СВО. По сообщениям СМИ, ему предлагали приехать в РФ на ивент за 15 миллионов рублей, однако он отказался. Васильев также рассказал, что не боится одиночества из-за отсутствия детей.