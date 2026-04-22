Забудьте про мячик: ученые назвали игры, которые за четыре недели сделают собаку преданнее

Исследователи полагают, что полученные выводы особенно актуальны для собак, взятых из приюта, у которых не было возможности «привязаться» к хозяину в щенячьем возрасте. «Сегодня многие собаки меняют дом в середине жизни, — поясняет доктор Рот. — С питомцем из приюта вы лишены преимущества взросления вместе. Это значит, что вы упускаете так называемое окно социализации в раннем возрасте, критически важное для построения отношений. Игра же может стать прекрасным способом выстроить новые добрые отношения даже со взрослой собакой».