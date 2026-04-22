Забудьте про мячик: ученые назвали игры, которые за четыре недели сделают собаку преданнее

Апорт — любимая забава большинства собак. Но если вы действительно хотите установить глубокую эмоциональную связь со своим четвероногим другом, от этой игры лучше отказаться. К такому выводу пришли эксперты одного из университетов в Швеции: простого бросания мяча недостаточно для формирования по-настоящему прочной привязанности.
В ходе нового исследования ученые проанализировали, какие именно формы взаимодействия человека с собакой способствуют возникновению крепкой социальной связи. Результаты показали: требование «принеси и отдай» не работает в одиночку. Гораздо важнее, чтобы хозяин сам становился активным участником игры.
«Просто кидать мяч мало, — поясняет Лина Рот, старший доцент университета. — Поскольку нас интересовало именно социальное взаимодействие между собакой и человеком, мы предлагали испытуемым игры вроде перетягивания каната, шуточной возни, догонялок, пряток, игры в “ку-ку” или легкого поддразнивания питомца пальцами».
В эксперименте приняли участие почти три тысячи владельцев со своими собаками. Их разделили на три группы: первая должна была играть с питомцами чаще обычного, вторая — уделять больше времени дрессировке, а контрольная группа продолжала жить в привычном ритме. Анализ показал, что хозяева из «игровой» группы сообщили о значительном укреплении эмоциональной связи со своими собаками. В двух других группах улучшений не зафиксировали.
Авторы исследования оговариваются, что точно измерить ощущения самих собак невозможно. Однако владельцы из «игровой» группы отмечали, что их питомцы, по наблюдениям, стали проявлять к ним больше симпатии и сами начали чаще инициировать игру.
«Оказалось, что эмоциональная связь с собакой улучшилась всего за четыре недели при дополнительных нескольких минутах игры в день, — говорит доктор Рот. — Это великолепный результат, о котором можно только мечтать».
В фокусе исследования находилась социальная игра, подразумевающая прямое взаимодействие собаки и хозяина. «Она требует взаимного внимания и эмоциональной вовлеченности — двух ключевых компонентов построения отношений, — объясняет Рот. — Тогда как предметная игра, например, бросание мяча, может проходить практически без социального обмена и, как следствие, не приносит тех же плодов».
В тексте работы отмечается: «Собаки отличаются от большинства других видов тем, что охотно играют с людьми на протяжении всей жизни. Предполагается даже, что пожизненная игривость собак — адаптивная черта, возникшая в результате одомашнивания и служащая укреплению эмоциональной связи с человеком».
Исследователи полагают, что полученные выводы особенно актуальны для собак, взятых из приюта, у которых не было возможности «привязаться» к хозяину в щенячьем возрасте. «Сегодня многие собаки меняют дом в середине жизни, — поясняет доктор Рот. — С питомцем из приюта вы лишены преимущества взросления вместе. Это значит, что вы упускаете так называемое окно социализации в раннем возрасте, критически важное для построения отношений. Игра же может стать прекрасным способом выстроить новые добрые отношения даже со взрослой собакой».
К слову, ранее другое исследование показало, что апорт любят не только собаки, но и кошки. Правда, пушистые охотники предпочитают приносить лишь строго определенные предметы и зачастую только тогда, когда сами того пожелают. Некоторые кошки и вовсе не спешат доставлять добычу прямо в руки — они роняют ее все дальше и дальше, вынуждая хозяина «принести» игрушку самостоятельно.