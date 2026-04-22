Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Около 50 рыбаков собрались у Литейного моста ради корюшки

Они использовали спиннинги и специальные ловушки.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 21 апреля у Литейного моста в Петербурге собралось около 50 рыбаков. Все они пришли ради самой любимой рыбки — корюшки, известной своим «огуречным» запахом. Об этом сообщил 78.ru. При этом рыбаки использовали все виды снастей — от спиннингов до специальных ловушек.

— Корюшка — одна из немногих рыб, которую можно легально ловить во время нереста. Однако для этого процесса установлены строгие ограничения, — напомнил телеканал.

Так, любителям запрещено добывать более 10 килограммов «огуречной» рыбки в сутки. А для ловли этой хищницы лучше всего подойдет наживка в виде кусочков свежего карася, куриной или говяжьей печени, креветки.