В Вяземском районе задержали иностранца без прав и документов

Иностранец доставлен в отдел полиции. За нарушение миграционного законодательства ему назначен административный штраф с последующим выдворением за пределы страны. Также в отношении задержанного составлены протоколы за управление автомобилем без водительского удостоверения и непристегнутый ремень безопасности. По совокупности правонарушений суд назначил ему наказание в виде штрафа и административного ареста на четверо суток.