В Вяземском районе задержали иностранца без прав и документов

В Вяземском районе Хабаровского края сотрудники Госавтоинспекции выявили нарушение миграционного законодательства. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По данным УМВД России по Хабаровскому краю, наряд дорожно-патрульной службы остановил автомобиль под управлением 37-летнего иностранного гражданина. В ходе проверки выяснилось, что у мужчины отсутствуют документы, подтверждающие законность пребывания на территории Российской Федерации. Кроме того, он был ранее лишен права управления транспортными средствами.
Иностранец доставлен в отдел полиции. За нарушение миграционного законодательства ему назначен административный штраф с последующим выдворением за пределы страны. Также в отношении задержанного составлены протоколы за управление автомобилем без водительского удостоверения и непристегнутый ремень безопасности. По совокупности правонарушений суд назначил ему наказание в виде штрафа и административного ареста на четверо суток.
