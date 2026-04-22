В Вяземском районе задержали иностранца без прав и документов

В Вяземском районе нарушителя миграционного режима выдворят из РФ.

Источник: Комсомольская правда

В Вяземском районе Хабаровского края сотрудники Госавтоинспекции выявили нарушение миграционного законодательства. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

По данным УМВД России по Хабаровскому краю, наряд дорожно-патрульной службы остановил автомобиль под управлением 37-летнего иностранного гражданина. В ходе проверки выяснилось, что у мужчины отсутствуют документы, подтверждающие законность пребывания на территории Российской Федерации. Кроме того, он был ранее лишен права управления транспортными средствами.

Иностранец доставлен в отдел полиции. За нарушение миграционного законодательства ему назначен административный штраф с последующим выдворением за пределы страны. Также в отношении задержанного составлены протоколы за управление автомобилем без водительского удостоверения и непристегнутый ремень безопасности. По совокупности правонарушений суд назначил ему наказание в виде штрафа и административного ареста на четверо суток.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

Почта: red.habkp@phkp.ru