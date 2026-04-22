В Хабаровском крае впервые разрешили словарь на ЕГЭ

Школьникам расширили список допустимых вещей на экзамене.

В Хабаровском крае выпускникам на ЕГЭ по литературе теперь разрешат пользоваться орфографическим словарём — сообщает МАХ канал объясняем.рф. При этом приносить свой не советуют: словари будут выдавать прямо в пункте проведения экзамена.

Рособрнадзор утвердил перечень предметов, которые можно брать с собой на экзамены в 2026 году. В базовый набор вошли чёрная ручка, паспорт, вода и лёгкий перекус, а также необходимые лекарства.

Для отдельных предметов список расширяется. На экзаменах по биологии, географии и химии разрешён непрограммируемый калькулятор. На математике — линейка без справочных надписей, на физике — линейка и калькулятор.

Отдельно прописаны условия для участников с ограниченными возможностями здоровья: им разрешено использовать технические средства, включая электронные лупы, слуховые аппараты и глюкометры.

Параллельно с этим на портале Госуслуги запустили бесплатный тренажёр ЕГЭ. Сейчас в нём доступны задания по базовой математике и информатике, а также разборы и видеоконсультации от разработчиков экзамена.

Сервис позволяет пройти пробный экзамен и отслеживать прогресс в личном кабинете. Задания подготовлены специалистами Федерального института педагогических измерений и соответствуют актуальным требованиям.