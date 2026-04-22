Хабаровчанам упростили поступление в суворовские и нахимовские училища

Дальневосточным абитуриентам упростили поступление в довузовские образовательные организации через «Госуслуги», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». С 15 апреля открыт приём документов в суворовские и нахимовские училища, президентские и кадетские корпуса, а также в пансионы воспитанниц Минобороны.
Министерство обороны Российской Федерации запустило на портале «Госуслуги» специальный раздел для поступающих в такие учебные заведения.
Новый сервис содержит перечень учебных заведений с контактами приёмных комиссий, требования к кандидатам, порядок подачи документов, информацию о льготах и ответы на часто задаваемые вопросы.
Стоит отметить, что на Дальнем Востоке работают Уссурийское суворовское военное училище, а также филиал Нахимовского военно-морского училища во Владивостоке — Владивостокское президентское кадетское училище.
Новый раздел на «Госуслугах» упростит взаимодействие с военным ведомством для родителей абитуриентов.