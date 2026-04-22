Создана программа для пересчета частотных характеристик с модели на машину

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Специалисты Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета (ННГАСУ) разработали программное обеспечение для быстрого пересчета частотных характеристик от масштабной модели к полноразмерной машине, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.
«Предложенная цифровая программа мгновенно производит пересчет частотных характеристик от масштабной модели к действующей машине по заданным пользователем формулам подобия. На выходе специалист получает точные численные данные и наглядные графики колебательных процессов. Вся работа занимает секунды вместо часов ручных вычислений», — говорится в сообщении.
Как отмечается, особенность разработки состоит в том, что она учитывает специфику натурных экспериментов в автомобилестроении. Программа позволяет достоверно прогнозировать поведение реальной машины еще на этапе работы с моделью, что дает возможность сократить затраты на создание полноразмерных прототипов.
«При проведении экспериментальных исследований инженеры часто используют масштабные копии действующих машин. Это дешевле, быстрее и безопаснее, чем сразу испытывать реальный автомобиль или строительную машину. Однако скалярные величины, такие как частота и амплитуда колебаний, у модели и оригинала не совпадают напрямую. Они должны быть пропорциональны, но по сложным физическим законам подобия», — уточнила автор разработки, доцент кафедры информационных систем и технологий Ирина Куклина, чьи слова приводит пресс-служба.
Подчеркивается, что технология будет полезна не только автопроизводителям, но и разработчикам дорожной, строительной и специальной техники. В дальнейшем специалисты планируют адаптировать программу для других отраслей, где применяется физическое моделирование колебательных процессов.