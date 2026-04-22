В Прикамье тяжелобольной рокер Антон нуждается в кислородной поддержке

Благотворительный фонд «Дедморозим» организовал сбор на покупку портативного аспиратора для рокера Антона с миодистрофией, рассказали в фонде.
Антон — один из первых тяжелобольных ребят в Прикамье, кому удалось вернуться домой из больницы благодаря неравнодушным людям. До восьми лет он рос обычным парнем, а потом начал терять силы в руках и ногах. Врачи диагностировали миодистрофию Дюшенна — неизлечимое заболевание, ведущее к атрофии мышц. Сейчас ему 29, он не может двигаться и нуждается в кислородной поддержке.
Пермяки помогли создать условия для жизни, но маму Антона забрала тяжёлая болезнь, и отец остался с сыном вдвоём.
В фонде сопровождают Антона больше десяти лет. Несмотря на возраст, он остаётся подопечным «Дедморозим». Координатор помощи семьям Ульяна Абашева называет Антона жизнелюбивым, бойким и упёртым парнем. Он обожает рок, подпевает (хотя говорить трудно) и даже на аппарате ИВЛ выбрался на концерт «Сплина». Пермские рокеры периодически приезжают к нему домой, чтобы исполнить любимые песни.
Чтобы не быть привязанным к розетке, Антону нужен портативный аспиратор — устройство, которое очищает дыхательные пути, работает от аккумулятора и помещается в рюкзак. «Дедморозим» объявил сбор на 393 120 рублей для Антона и ещё двоих парней, которым это оборудование облегчит жизнь.
Напомним, рудничный дом-интернат «Территория заботы» в Кизеле вошёл в число лучших учреждений России по оказанию паллиативной помощи детям. В учреждении живут более 100 детей с инвалидностью. Некоторые из них не могут дышать и питаться без специальных устройств. Помощь воспитанникам интерната оказывает команда фонда «Дедморозим» при поддержке Минтруда и финансировании Минздрава.