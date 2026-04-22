Минцифры обсуждает ограничения продажи сим-карт на маркетплейсах

С 1 сентября 2025 года в России введен запрет на передачу сим-карт физлицами третьим лицам. Штраф за нарушение достигает 50 тыс. руб. По данным «Ъ», в 2025 году по требованию Роскомнадзора операторы заблокировали 18,45 млн сим-карт, что на 76% превышает показатели прошлого года. Также действует лимит на владение номерами: не более 20 для россиян и 10 для иностранцев.