Первый житель Красноярского края получил медаль «50 мужественных лет с сахарным диабетом»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске состоялось вручение медали «50 мужественных лет с сахарным диабетом» имени профессора Александра Майорова.
Первым жителем края, получившим такую награду, стал Петр Сергеевич Журин. Петру Сергеевичу поставили диагноз «сахарный диабет» в 1969 году и, благодаря врачам и самодисциплине, его жизнь на инсулиновой терапии проходит активно и полноценно. Пример Петра Сергеевича Журина показывает, что сегодня сахарный диабет — это особое искусство жизни..
Напомним, оказание медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом находится на особом контроле, в связи с этим в новый нацпроект «Продолжительная и активная жизнь», который стартовал в 2025 году, была введена специальная Федеральная программа по борьбе с сахарным диабетом, сообщает Минздрав края.
Медаль «50 мужественных лет с сахарным диабетом» имени А. Ю. Майорова — российская общественная награда, учрежденная Российской Диабетической Ассоциацией в 2023 году для пациентов, живущих с диабетом 50 и более лет, как признание мужества людей, которые служат примером успешной жизни с хронической, с многочисленными осложнениями, болезнью.