В Красноярском крае проходит акция «Красная гвоздика»

В Красноярском крае проходит Всероссийская благотворительная акция «Красная гвоздика». Она продлится до 22 июня. Жители региона могут поддержать ветеранов Великой Отечественной войны и других боевых действий, приобретая символ акции — значок «Красная гвоздика». Собранные средства направят на медицинскую помощь: лечение, операции, приобретение оборудования и медикаментов. Акция «Красная гвоздика» для нас — не просто сбор средств. Это возможность сказать ветеранам личное «спасибо» и показать, что мы помним их подвиг. Люди тепло откликаются: подходят, расспрашивают, покупают значки для себя и близких. Верю, что в этом году мы не только сохраним высокие результаты прошлого сезона, но и соберем ещё больше средств на медицинскую помощь для тех, кто защищал нашу страну, — отметила руководитель краевого отделения «Волонтёров Победы» Марина Дернова. Добровольцев, распространяющих значки, можно встретить на улицах городов, в парках и на массовых мероприятиях. Также символику акции можно приобрести в отделениях почты, поездах и торговых сетях. В регионе в акции участвуют «Волонтёры Победы» и представители программы «Молоды душой». Напомним, что в Красноярском крае стартовала акция «Окна Победы».